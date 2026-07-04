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Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Bolu kampını değerlendirdi

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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969'un teknik direktörü Ahmet Cingöz, Bolu kampında fiziksel yüklemeler yaptıklarını, yeni transferlerin uyum sürecinin iyi gittiğini ve yeni sezonun zorlu geçeceğini belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Bolu kampına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-lacivertli ekip, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor.

İlk etap kampında ağırlıklı olarak fiziksel yüklemeler yaptıklarını belirten Cingöz, genç futbolcuları yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Oyuncuların çalışma temposundan memnun olduğunu aktaran Cingöz, "İlk etap kampında daha çok fiziksel ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. Bu etapta genç oyuncularımızı da görmek istiyoruz. Oyuncularımın çalışma isteği bizleri mutlu ediyor. Sahada görmek istediğimiz oyun anlayışını iyi şekilde yansıtıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin takıma kısa sürede uyum sağladığını belirten Cingöz, "Yeni transferlerimizin adaptasyon süreci iyi gidiyor. Sanki geçen sezon da bizimleymiş gibiler. Bu ilk etap kampı, yeni oyuncularımızın takıma uyumu açısından büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezonun zorlu geçeceğine dikkati çeken Cingöz, Trendyol 1. Lig'de önemli kulüplerin mücadele edeceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Son yılların en zor sezonlarından biri olacak. Çünkü ilk kez bu kadar büyük camiaların yer aldığı bir ligde mücadele edeceğiz. Bunun farkındayız. Bu nedenle transfer politikamızı da farklı bir anlayışla oluşturduk. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. İlerleyen süreçte taraftarlarımız ve bize destek veren herkes bunu daha net görecektir. Tempolu, etkili ve göze hoş gelen bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Taraftarın coşkusuna uyum sağlayabilecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. İkinci etap kampında oyun formatımızı daha net şekilde takımımıza yerleştireceğiz. Yakın zamanda taraftarlarımız da sahadaki değişimi görecektir."

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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