Haberler

Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'de Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada Mardin 1969 Spor'un golünü 10. dakikada Dimitrov kaydetti.

Stat: 21 Kasım

Hakemler: Burak Olcar, Kadir Akıllı,Oğuzhan Yazır

Mardin 1969 Spor : Erce Kardeşler, Nafican Yardımcı, Denic (Dk. 72 Osman Yıldırım), Kayode (Dk. 72 Berkay Doğan), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Adem Eren Kabak, Mustafa Şengül, Kerim Alıcı (Dk. 31 Eray Korkmaz), Wilks (Dk. 55 Emre Taşdemir), Teklic (Dk. 55 Şahverdi Çetin)

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük : Silvestri, Biraschi, Emre Akbaba, Barış Kalaycı (Dk. 65 Tiago Çukur), Cenk Tosun, Onogo (Dk. 84 Tarık Buğra Kalpaklı), Siopis (Dk. 80 Doh), Candan Başkale, Ramazan Civelek (Dk. 65 Halis Joshua Esen), Muhammed Sarıkaya, Anıl Yiğit Çınar

Gol: Dk. 10 Dimitrov ( Mardin 1969 Spor )

Sarı kartlar: Dk. 18 Adem Eren Kabak, Dk. 38 Teklic, Dk. 90+3 Emre Taşdemir ( Mardin 1969 Spor ), Dk. 90 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük )

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
Bu haber 65 sitede yayınlandı.
DEM Parti Milletvekili Bozan: Meclis'te sadece 4 AK Partili milletvekili var

Meclis'te tansiyon yine yükseldi: Sadece 4 AK Partili milletvekili var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victoria’s Secret defilesine seçilemeyen Romee Strijd’den tepki: Bir daha katılmam

Aylarca hazırlandı, defileye alınmadı! Ünlü manken isyan etti
Canlı anlatım: Maç resmen golle başladı

Santra yapıldı gol geldi! Neler oluyor neler
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Cep telefonunda taksit sınırı iki katına çıktı! 40 bin liraya kadar 12 ay taksit yapılabilecek

Telefon alacaklara müjde! Taksit sınırı iki katına çıktı
Süpermarkete kamikaze İHA saldırısı! Ortalık savaş alanına döndü

Ünlü market zincirini İHA ile vurdular
Trump çılgına döndü: Bu bilgileri sızdıranlar vurulmalı

Trump çılgına döndü: Bunu yapan vurulmalı