Mardin 1969 Spor, sol bek oyuncusu Berkay Sizer ile sözleşme imzaladı
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Mardin 1969 Spor, Kuşadasıspor'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Berkay Sizer ile sözleşme imzaladı. Kulüp, Sizer'e hoş geldin mesajı yayınladı. Ayrıca takım, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.
Mardin 1969 Spor, Kuşadasıspor'da forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Berkay Sizer ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Berkay Sizer'e ailemize hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Mardin 1969 Spor, TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde 21 Kasım Şehir Stadı'nda sürdürüyor.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor