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Mardin 1969 Spor, Sekeo Sonko'yu kadrosuna kattı

Mardin 1969 Spor, Sekeo Sonko'yu kadrosuna kattı
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TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 2006 doğumlu Senegal asıllı santrfor Sekeo Sonko’yu kadrosuna kattı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Mardin 1969 Spor, 2006 doğumlu Senegal asıllı santrfor Sekeo Sonko'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-lacivertli kulüp, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sonko'nun potansiyeli, karakteri ve kalitesiyle gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıldığı belirtilerek, yeni sezonda takıma önemli katkılar sağlamasının beklendiği ifade edildi. Kulüp, genç oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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