Mardin 1969 Spor, play-off maçının hazırlıklarını tamamladı

2'nci Lig Kırmızı Grup'u 71 puanla 2'nci sırada bitirerek play-off'a katılmaya hak kazanan Mardin 1969 Spor, ilk maçta deplasmanda karşılaşacağı Kahramanmaraş İstiklal maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Bülent Akan yönetiminde, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen son antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı. Top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bülent Akan, sezonu Bursaspor gibi bir takımın ardında 2'nci sırada bitirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ligi tamamladıktan sonra tamamen play-off mücadelelerine odaklandıklarını ifade eden Akan, "Rakibimiz Kahramanmaraş İstiklal. Oradan da inşallah iyi bir sonuçla dönüp, iç sahadaki maçta da rakibimizi eleyeceğimizi düşünüyoruz. Taraftarları bu süreçte hep yanımızda görmek istiyoruz. 12'nci adam olarak bizlere güç vermelerini istiyoruz. İnşallah iç sahadaki maçta hepsi burada olur. Sizlerin aracılığıyla hepsini maça, takıma destek vermeye davet ediyorum" dedi.

