Mardin 1969 Spor, Nafican Yardımcı'nın kasında kanama tespit edildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Nafican Yardımcı'nın sakatlığıyla ilgili bilgilendirme yaptı. Kulüp, MR incelemesi ve fiziksel muayene sonucunda biceps femoris kasında kanama ve yaralanma tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.
Trendyol 1. Lig takımlarından Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Nafican Yardımcı'nın sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya uygulanan MR incelemesi ve fiziksel muayene sonucunda biceps femoris kasında kanama ve yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Futbolcunun tedavisine kulübü tarafından başlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA