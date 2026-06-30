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Mardin 1969 Spor, Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mücahit Can Akçay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya katkıları için teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atan kadronun değerli isimlerinden Mücahit Can Akçay ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kırmızı-lacivertli formamız altında gösterdiği mücadele, attığı goller ve kulübümüze sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mücahit Can Akçay." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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