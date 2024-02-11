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Mardin 1969 Spor, Küçükçekmece Sinop Spor'u 2-1 mağlup etti

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Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinop Spor'u 1-0 geriden gelerek Ali Kemal Özkan'ın ve Emirhan Özyaşar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Bu skorla puanını 24'e yükselten Mardin 1969 Spor play-off iddiasını da sürdürmüş oldu.

Mardin 1969 Spor, konuk ettiği Küçükçekmece Sinop Spor'u 1-0 geriden gelerek Ali Kemal Özkan'ın ve Emirhan Özyaşar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 19'uncu hafta müsabakasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda Küçükçekmece Sinop Spor'u konuk etti. Berk Sipahi'nin yönettiği müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Küçükçekmece Sinop Spor kornerden 45+3'te Emre Öztürk'ün ayağından bulduğu golle öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.

İlk yarıdaki istekli oyununu sürdüren Mardin 1969 Spor ikinci yarıda da pozisyonlar bulmaya başladı. Ataklarını sürdüren ev sahibi Mardin 1969 Spor, 60'ıncı dakikada Ali Kemal Özkan'la 1-1 eşitliği sağladı. Taraftarın da desteğini arkasına alan Mardin 1969 Spor'da sahneye bu kez 66'ncı dakikada Emirhan Özyaşar çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Mardin 1969 Spor maçı da 2-1 kazandı.

Bu skorla puanını 24'e yükselten Mardin 1969 Spor play-off iddiasını da sürdürmüş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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