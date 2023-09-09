Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu'nu 4-0 Yendi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Karabük İdmanyurdu Spor'u 4-0 yendi. Mardin 1969 Spor'un gollerini Serdar Yiğit, Ali Kemal Özkan, Gencay Erten ve Emirhan Özyaşar attı.