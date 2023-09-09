Mardin 1969 Spor, Karabük İdmanyurdu'nu 4-0 Yendi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Karabük İdmanyurdu Spor'u 4-0 yendi. Mardin 1969 Spor'un gollerini Serdar Yiğit, Ali Kemal Özkan, Gencay Erten ve Emirhan Özyaşar attı.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, ligin ilk haftasında konuk ettiği Karabük İdmanyurdu Spor'u 4-0 yendi.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Mardin 1969 Spor, ligin ilk haftasında Karabük İdmanyurduspor'u konuk etti. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Berk Çekal düdük çaldı. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Mardin 1969 Spor'un gollerini 37'nci dakikada Serdar Yiğit, 54'üncü dakikada Ali Kemal Özkan, 57'nci dakikada Gencay Erten ve 87'nci dakikada Emirhan Özyaşar attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor