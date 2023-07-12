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Mardin 1969 Spor, Gencay Erten ile sözleşme imzaladı

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TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Edirnespor'dan Gencay Erten ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktör Rıdvan Sönmez yer aldı.

TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, Edirnespor'dan Gencay Erten ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki tecrübeli ön libero Gencay Erten ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktör Rıdvan Sönmez yer aldı.

Sönmez, "Gencay Erten'e ailemize hoş geldin diyor, Mardin 1969 Spor'umuz ile nice galibiyetler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor

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