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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmayla sona erdi.

Mardin 1969 Spor ile Bandırmaspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA