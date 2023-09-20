Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetimindeki takım, antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK ile 23 Eylül'de sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
21 Kasım Şehir Stadı'nda teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetimindeki takım idman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.
Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti.
Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Takım, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.