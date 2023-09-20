Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Mardin 1969 Spor, 52 Orduspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Cevdet Uzunköprü yönetimindeki takım, antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.