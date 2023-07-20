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Mardin 1969 Spor 2023-2024 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

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Mardin 1969 Spor, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Mardin temsilcisi, antrenmanlara başlarken aynı zamanda kadrosuna yeni futbolcular katmaya devam ediyor. Anıl Çıracı ve Cömert Ağa Öcal ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Mardin 1969 Spor 2023-2024 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde başladı.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadında antrenmana başlanırken Mardin temsilcisi bir yandan da yeni futbolcuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli sağ bek Anıl Çıracı ve futbolcu Cömert Ağa Öcal ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor

Cevdet Uzunköprü Mardin Spor Spor Haberler

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