Mardin 1969, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını Hamzabey'de tamamladı

Mardin 1969, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarını Hamzabey'de tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ivaylo Petev yönetimindeki ekip son antrenmanını Hamzabey Tesisleri'nde yaptı; maç 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda.
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Batman Petrolspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde hafta boyunca çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, maç öncesindeki son antrenmanını Hamzabey Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Mardin 1969 ile Batman Petrolspor, yarın saat 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA