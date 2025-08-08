Mardian Mall, Mardinspor'a Destek Vermeye Devam Ediyor

Mardian Mall, 2020 yılından bu yana Mardin 1969 Spor'a desteğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Mardin'de bir ilke imza atan Mardian Mall, 1. katında açtığı Mardinspor Taraftar Store ile forma, atkı ve diğer taraftar ürünlerini futbolseverlerle buluşturdu; bilet satış noktası ile de taraftarların takıma ulaşmasını kolaylaştırdı. Bu sezon ise destek daha da büyüdü. AVM'nin giriş katında açılan kombine bilet satış standı, taraftarlarla takımı yeniden buluşturuyor.

Mardian Mall AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Mardian Mall olarak, şehrimizin ve bölgemizin nabzını tutan, sosyal ve kültürel projelere daima destek veren bir merkez olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporu ve sporcuyu her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Şimdi şehrin takımına sahip çıkma zamanı. Tüm halkımızı kombine bilet alarak bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Mardinspor Yönetimi adına konuşan Rıdvan Aşar ise, "Mardian Mall, geçen yıl Mardinspor'un şehrimizdeki ilk store mağazasına ev sahipliği yaparak büyük bir destek sağladı. Bu yıl da hem ürün yelpazemizi genişletiyor hem de yeni projelerle taraftarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Sezon başında 'Kenetlen Mardin' diyerek yola çıktık. Hedefimiz önce 2. Lig'de başarılarımızı sürdürmek, ardından 1. Lig'e yükselmek. Bu yolda tüm Mardin halkını yanımızda görmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Mardin 1969 Spor'a destek olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - MARDİN