Marco Rossi: Yenilgiyi Hak Ettik

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Türkiye'ye 3-0 mağlup olan Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi, yenilgiyi hak ettiklerini söyledi.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Rossi, "Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik." dedi.

Türkiye karşısında aldıkları iki yenilginin, Dünya Kupası eleme maçları öncesinde morallerini bozmaması gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi'ne düşmemek için elimizden geleni yaptık. Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul'da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye'ye iki kez yenildik. Farklı taktikler ortaya koymaya çalıştık ama bazı konularda istediklerimizi maalesef yapamadık. Eleştiri yaparken her zaman rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. Türk Milli Takımı en üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip. Sadece oyuncuları da değil teknik direktörü de çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Rossi, bir gazetecinin "B Ligi'nde oynamak Avrupa Şampiyonası'na yedek bilet almak için avantaj olabilir mi?" sorusu üzerine, "Evet, UEFA Uluslar Ligi de çok önemli, yedek bir bilet anlamı taşıyor. UEFA Uluslar Ligi Türkiye ile oynadığımız maçlara kadar kimine göre önemli değildi ama kaybettiğimizde bir anda önemli hale geliyor. Bu eleştirileri yapanlar iyi niyetli değil. B Ligi'nde o kadar güçlü takımlar karşısında oynamayacağız ama A Ligi'nde çok güçlü takımlarla karşılaştık. Türkiye'ye karşı play-off'ta iki yenilgi aldık, bu performansımıza ve içinde bulunduğumuz şartlara göre anlaşılabilir bir şey." diye konuştu.

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