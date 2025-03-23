Marco Rossi: "Konsantrasyonumuz hiç yoktu, yenilgiyi hak ettik"

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye karşısında konsantrasyonlarının hiç olmadığını, yenilgiyi de hak ettiklerini söyledi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan evinde karşılaştığı A Milli Futbol Takımı'na 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, "Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik. Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi'ne düşmemek için elimizden geleni yaptık. Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul'da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye'ye iki kez yenildik. Farklı taktikler ortaya koymaya çalıştık ama bazı konularda istediklerimizi maalesef yapamadık. Eleştiri yaparken her zaman rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. Türk Milli Takımı en üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip. Sadece oyuncuları da değil teknik direktörü de çok iyi" diye konuştu.

Uluslar Ligi'nin önemli olduğunu ifade eden Rossi, "UEFA Uluslar Ligi, Türkiye ile oynadığımız maçlara kadar kimine göre önemli değildi ama kaybettiğimizde bir anda önemli hale geliyor. Bu eleştirileri yapanlar iyi niyetli değil. B Ligi'nde o kadar güçlü takımlar karşısında oynamayacağız ama A Ligi'nde çok güçlü takımlarla karşılaştık. Türkiye'ye karşı play-off'ta iki yenilgi aldık, bu performansımıza ve içinde bulunduğumuz şartlara göre anlaşılabilir bir şey" şeklinde konuştu. - BUDAPEŞTE