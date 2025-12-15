Asensio'dan son 8 maçta 10 gollük katkı

Haberler

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asistle toplamda son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Bu sezon 7 gol atıp, 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Konyaspor maçında 1 gol, 1 asistlik performansla oynarken son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gole katkı sağladı. 29 yaşındaki futbolcu, 37. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından attığı golde pası veren isim olurken, zaman zaman ataklarda kilit rol oynadı. Asensio, 87. dakikada ise sol kanattan hızlı gelişen atakta savunmadan seken topu yaptığı sert vuruşla filelere gönderdi ve takımının 4. golüne imza attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilemeyen Asensio, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.

Asensio, Konyaspor'a karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
