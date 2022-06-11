Marcelo'nun ilgisini çeken teklif! 15 yıllık Real Madrid macerasını noktaladı, Türkiye'ye geliyor - Haberler

Real Madrid'de geçirdiği 15 yılın ardından İspanyol devine veda eden deneyimli sol bek Marcelo'ya 3 ülkeden teklif geldiği iddia edildi.

TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR

Sporx'in İspanyol basınından aktardığı habere göre, yıldız futbolcunun; Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif aldığı aktarıldı. 34 yaşındaki yıldızın bu teklifler arasından en çok ilgisini çekenin ise Türkiye'den gelen olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE İLE ADI ANILIYOR

Marcelo'nun, daha önce Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de forma giyen Roberto Carlos ve Guti'nin yolundan gidebileceğinin altı çizildi. Marcelo için ilk etapta en güçlü seçeneğin ülkesi Brezilya'ya dönmek olduğu vurgulanırken, gelen teklifler sonrası bu ihtimalin giderek ortadan kalktığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın adı, ülkemizden Fenerbahçe ile anılıyor.

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