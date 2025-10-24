Maraton Dünya Rekortmeni Ruth Chepngetich'e 3 Yıl Men Cezası

Atletizmde kadınlar maraton dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı Ruth Chepngetich, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Atletizm Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Chepngetich'in ihlalleri ve suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

Geçen yıl ekim ayında Şikago Maratonu'nu 2.09.56'lık derecesiyle kazanarak dünya rekoru kıran Chepngetich, mart ayında doping testinin pozitif çıkmasının ardından temmuz ayında geçici men cezası almıştı.

Kenyalı sporcu, hastalığı sırasında evdeki yardımcısının ilacını farkında olmadan kullandığı için testinin pozitif çıktığını iddia etmişti.

Chepngetich'in testinde tespit edilen ve Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) yasaklı maddeler listesinde yer alan Hidroklorotiyazid (HCTZ), vücuttaki su miktarını azaltmak ve diğer yasaklı maddelerin varlığını maskelemek için kullanılabiliyor.