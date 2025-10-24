Haberler

Maraton Dünya Rekortmeni Ruth Chepngetich'e 3 Yıl Men Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atletizmde kadınlar maraton dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı Ruth Chepngetich, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı. Chepngetich, pozitif doping testinin ardından suçlamaları kabul etti.

Atletizmde kadınlar maraton dünya rekorunu elinde tutan Kenyalı Ruth Chepngetich, doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl men cezası aldı.

Atletizm Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Chepngetich'in ihlalleri ve suçlamaları kabul ettiği kaydedildi.

Geçen yıl ekim ayında Şikago Maratonu'nu 2.09.56'lık derecesiyle kazanarak dünya rekoru kıran Chepngetich, mart ayında doping testinin pozitif çıkmasının ardından temmuz ayında geçici men cezası almıştı.

Kenyalı sporcu, hastalığı sırasında evdeki yardımcısının ilacını farkında olmadan kullandığı için testinin pozitif çıktığını iddia etmişti.

Chepngetich'in testinde tespit edilen ve Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) yasaklı maddeler listesinde yer alan Hidroklorotiyazid (HCTZ), vücuttaki su miktarını azaltmak ve diğer yasaklı maddelerin varlığını maskelemek için kullanılabiliyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.