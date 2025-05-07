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Manyas Karate Takımı Aspendos Cup'ta Önemli Başarılar Elde Etti

Manyas Karate Takımı Aspendos Cup'ta Önemli Başarılar Elde Etti
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Antalya'da düzenlenen Aspendos Cup karate turnuvasında Manyas karate takımı, genç sporcularıyla çeşitli kategorilerde madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Antrenörler, sürekli olarak başarı çıtasını yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.

Antalya'da düzenlenen Aspendos Cup karate turnuvasında Manyas karate takımı önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvada yıldız karatecilerden 2017 doğumlu Abdullah Şimşek kata dalında, 2014 doğumlu Egemen Er kata dalında, 2014 doğumlu Ceydanur Mira Ören 40 kilo, Esmanur Evirgen +44 kilo kategorisinde altın madalya kazandı. Melis Elalmış 2012 doğumlu +44 kiloda gümüş madalya, Nevanur Güler 2013 doğumlu +45 kilo, Derin Mutlu 2012 doğumlu +54 kilo ve Barış Orak 2012 doğumlu +40 kilo kategorilerinde bronz madalya aldı.

Karate takımı antrenörleri Cenk Dere ve Emrehan Egen, sporcularının bu başarısının tesadüf olmadığını, her müsabakada başarı çıtasını biraz daha yukarıya taşıdıklarını ifade etti. Antrenörler, müsabakalara katılım süreçlerinde destek veren yetkililer, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile sporcu velilerine teşekkür ettiklerini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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