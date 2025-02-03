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Manuel Neuer, Bayern Münih ile Sözleşmesini Uzattı

Manuel Neuer, Bayern Münih ile Sözleşmesini Uzattı
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Alman kaleci Manuel Neuer, Bayern Münih ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı. 15. sezonunu geçirecek olan Neuer, futbol oynamaktan keyif aldığını ve başarıya aç olduğunu belirtti.

Alman kaleci Manuel Neuer, Bayern Münih ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzattı.

Bayern Münih, sezon sonunda sona ermesi planlanan sözleşmesini bir yıl daha uzatarak yeniledi. Deneyimli kalecinin kulüpteki 15. sezonu olacak. 2011 yazında Schalke'den Bayern'e katılan ve 2017 yılından itibaren kaptanlığını yaptığı kulüpte birçok başarıya imza atan Neuer, imza sonrası yaptığı açıklamada, futbol oynamaktan keyif aldığını ve Bayern oyuncusu olarak kalmak istediğini söyledi. Hala başarıya aç olduğunu da belirten 38 yaşındaki kaleci, "Bu özel kulüpte bir yıl daha geçirmek için sabırsızlanıyorum. Birlikte başarmamız gereken daha birçok hedefimiz var" dedi.

Bayern formasını 547 resmi maçta giyen Neuer, 11 kez Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra, ikişer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupa, 6 kez Almanya Kupası, 7 kez Almanya Süper Kupa kazandı. Almanya Milli Takımı formasını da 124 kez giyen Manuel Neuer, 2014 yılında Dünya Kupası zaferi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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