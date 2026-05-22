Akhisarlı Nazife milli formayla yarışacak

Manisalı bisiklet sporcusu Nazife Tunçel, Sakarya'da düzenlenecek Eliminatör Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

Sakarya'da 06-07 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Eliminatör Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Milli Takım kadrosu açıklandı. 2025 Eliminatör Türkiye Şampiyonası ile 2026 Sakarya Eliminatör Milli Takım Seçme yarışlarının ardından belirlenen kadroda Manisa'nın Akhisar ilçesinden Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel de yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ile Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan başarılı bisikletçi Nazife Tunçel'in Akhisar'dan milli takıma uzanan başarısı ilçede gurur yaşattı.

Nazife Tunçel'in sponsorluğunu Akt Enerji-Verde Yağları adına Bilal Kurulay üstlenirken, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ile Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün de sporcuya destek veren isimler arasında yer aldı.

Milli takım kadrosuna seçilmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Tunçel, Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmak için pedal çevireceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı