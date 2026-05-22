Haberler

Akhisarlı Nazife milli formayla yarışacak

Akhisarlı Nazife milli formayla yarışacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinden bisiklet sporcusu Nazife Tunçel, Sakarya'da düzenlenecek Eliminatör Avrupa Şampiyonası'nda milli formayı giyecek.

Manisalı bisiklet sporcusu Nazife Tunçel, Sakarya'da düzenlenecek Eliminatör Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

Sakarya'da 06-07 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Eliminatör Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Milli Takım kadrosu açıklandı. 2025 Eliminatör Türkiye Şampiyonası ile 2026 Sakarya Eliminatör Milli Takım Seçme yarışlarının ardından belirlenen kadroda Manisa'nın Akhisar ilçesinden Karabulut Spor Kulübü sporcusu Nazife Tunçel de yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ile Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan başarılı bisikletçi Nazife Tunçel'in Akhisar'dan milli takıma uzanan başarısı ilçede gurur yaşattı.

Nazife Tunçel'in sponsorluğunu Akt Enerji-Verde Yağları adına Bilal Kurulay üstlenirken, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ile Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün de sporcuya destek veren isimler arasında yer aldı.

Milli takım kadrosuna seçilmenin büyük bir gurur olduğunu belirten Tunçel, Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atmak için pedal çevireceğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması: Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşerek feragat ettiğini belirtmelidir

Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu'ndan isteği Özel'i dahi şaşırtacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

Güzellik kraliçesine otel odasında kan donduran saldırı
Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr

En sonunda istediğine kavuştu!
18 yaşındaki öğretmen, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu

"Sana bir sır vereceğim" deyip 7 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı