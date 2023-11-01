Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Lig'deki temsilcilerinin maç programları belli oldu

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve Süper Amatör Lig'deki temsilcilerinin bu hafta sonu yapacakları maç programları açıklandı. BAL'da 3 Manisa temsilcisinden 2'si kendi evinde, biri ise deplasmanda mücadele edecek. SAL B Grubu'nda ise 2. hafta maçları oynanacak.

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Lig'deki temsilcilerinin bu hafta sonu yapacakları maç programları belli oldu.

BAL'daki 3 Manisa temsilcisinden 2'si bu hafta kendi evinde biri ise deplasmanda mücadele edecek. Manisa SAL Ali Kaya Sezonu B Grubunda ise bu hafta ligin ikinci haftası oynanacak.

Manisa'nın 3 takımının yer aldığı Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta 4. hafta karşılaşmaları 5 Kasım Pazar günü saat 14.00'da oynanacak. İlk 3 haftada aldığı 2 galibiyet ve bir beraberlikle topladığı 7 puanla zirve ortağı olan Yıldız Spor 45 Futbol Kulübü kendi evinde Muradiye Sahasında İzmir ekibi Tepecik Spor ile karşılaşacak. Manisa'nın bir diğer ekibi Manisa 1965 Spor Kulübü Saruhanlı İlçe Stadında Bilecik 1969 Spor Kulübünü misafir edecek. Bir başka Manisa temsilcisi olan Yunusemre Belediyespor ise deplasmanda Tavşanlı Ada Stadında TKİ Tavşanlı Linyitspor ile karşılaşacak. 3 hafta sonunda 15 takımlı grupta Manisa temsilcilerinden Yıldız Spor 45 Futbol Kulübü 7 puanla 2., Manisa 1965 Spor Kulübü 4 puanla 7. ve Yunusemre Belediyespor ise 1 puanla 13. sırada yer alıyor.

SAL B Grubunda 2. hafta heyecanı

Manisa Ali Kaya SAL B Grubunda ise 2. hafta heyecanı yaşanacak. SAL B Grubunun 2. haftasında şu karşılaşmalar oynanacak: Maltaspor-Manisaspor, Mütevelli 1965 Spor-Çıkrıkçıspor, 1965 Nurlupınar Gençlergücü-Turgutlu İstasyonspor, Manisa Karaköyspor-Çatalköprüspor, Aşağı Çobanisaspor-Manisa Lalelispor. Aşağı Çobanisaspor'un ligden çekilme kararı nedeniyle Manisa Lalelispor 2. haftayı 3-0 hükmen galip kapatmış olacak. - MANİSA