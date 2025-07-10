Manisa Muaythai Eğitim Merkezi Basınla Buluştu

Manisa Muaythai Eğitim Merkezi Basınla Buluştu
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Manisa'da faaliyet gösteren Muaythai Eğitim Merkezi, düzenlediği özel programda basın mensuplarını ağırladı. Merkez, bugüne kadar milli sporcular, antrenörler ve hakemler yetiştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Manisa'da faaliyet gösteren Muaythai Eğitim Merkezi, düzenlediği özel bir programda Manisa basın mensuplarını ağırladı. 2017 yılında kurulan merkez, bugüne kadar yalnızca şampiyon sporcular değil; aynı zamanda antrenör ve hakemler de yetiştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Muaythai Federasyonu Ege Bölge Yürütme Koordinatörü ve Milli Takım Antrenörü Ediz Barış, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Barış, "Bugüne kadar 14 milli sporcu yetiştirdik. Her yıl Manisa'da antrenör kursları düzenliyoruz. Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan birçok hakem bu merkezden eğitim aldı. Şu anda 200 sporcumuz aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Barış, uluslararası başarılarına da dikkat çekerek, "Dünya Şampiyonası'nda bir sporcumuz dünya ikincisi oldu. Kırklareli'nde iki sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. Bu ay sonunda Kosova'da düzenlenecek şampiyonada Tevfik Berk Köroğlu ve Ayşe Köksal ülkemizi temsil edecek. Bu yıl milli takıma üç sporcu verdik, oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz" diye konuştu.

Manisa Muaythai Eğitim Merkezi'nin yalnızca sporcu değil, nitelikli spor insanları da yetiştiren bir merkez olduğunu vurgulayan Ediz Barış, "Hedefimiz Türkiye'ye donanımlı, bilgili ve etik değerlere sahip antrenör ve hakemler kazandırmak. Bu kapsamda bizlere her zaman destek olan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Şehzadeler İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüz Erhan Özel'e ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz İlyas Kayaokay'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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