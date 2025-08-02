Manisa Futbol Kulübü, Yeni Sezon İçin 8 Oyuncuyla Anlaştı

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Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla 8 yeni oyuncuyla sözleşme imzaladı. İmza töreninin yakın zamanda yapılacağı açıklandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla dış transferde 8 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; tecrübeli orta saha oyuncuları Bekir Yılmaz ve Eray Ataseven, genç stoper Fırat İnal, kaleci Vedat Karakuş, kanat oyuncusu Burak Süleyman, Norveçli orta saha Jonathan Lindseth, Fransız forvet Lois Diony ve Hollandalı kanat Bobby Adekanye ile el sıkışıldığı bildirildi. Yeni transferler için imza töreninin önümüzdeki günlerde düzenleneceği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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