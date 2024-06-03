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Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörünü Belirlemek İçin Çalışmalarını Hızlandırdı

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Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon ligde kalmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Levent Devrim'in sözleşmesinin sona ermesiyle Cemalettin Cengiz ile görüşme yaptığı iddia edildi. Yönetim, en kısa zamanda teknik direktör sorununu çözecek ve kadro planlamasına başlayacak.

Yeni sezonda futbolda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olacak Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Geçen sezon ligde kalmayı başaran siyah-beyazlılarda tecrübeli çalıştırıcı Levent Devrim'in sözleşmesi sona ererken, kurmayların Cemalettin Cengiz ile de görüşme yaptığı iddia edildi. Devrim'le de masaya oturan yönetimin en kısa zamanda teknik direktör sorununu çözeceği vurgulandı. Manisa Futbol Kulübü'nün çalıştırıcısını belirleyip kadro planlamasına başlayacağı ifade edildi. Cemallettin Cengiz son olarak 2'nci Lig temsilcisi Afyonspor'da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Levent Devrim Futbol Manisa Spor Güncel Haberler

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