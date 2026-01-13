Haberler

Manisa FK, Alenis Vargas'ı kadrosuna kattı

Manisa FK, Alenis Vargas'ı kadrosuna kattı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki Alenis Vargas ile sezon sonuna kadar geçerli kiralık sözleşme imzaladı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı öğrenildi. Kanat bölgesinde görev yapan genç futbolcunun, hızı ve hücumdaki etkili oyunuyla takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
