Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Turgay'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serkan'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
30. dakikada Manisa FK'nın sağ kanattan kazandığı kornerde ön direğe hareketlenen Okyere, Ciss'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.
32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Oğuz'un şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
56. dakikada Oğuz'un ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak Jankat'ta kaldı.
71. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası ortasında Diakite'nin gelişine vuruşunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoylu
Manisa FK: Alperen, Awuku, Fofana, Oğuz, Fernandez (Osuji dk. 70), Okyere, Enes (Diallo dk. 45), Cissokho, Kaan, Oktay, Bartu
Yedekler: Eren, Kerem, Umut, Birkan, Ayberk, Kadir, Efe, Mustafa
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Adanaspor: Jankat, Fofana, Hıdır, Dabo, Serkan, Metehan Altunbaş (Alp Efe dk. 82), Ciss, Fatih, Harun (Diakite dk. 60), Ferhat (Mehmet dk. 90), Turgay
Yedekler: Emin, Devran, Doğukan, Yepie, Cem, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Emir
Teknik Direktör: Francois Ciccolini
Sarı kartlar: Bartu, Kaan (Manisa FK), Ciss, Turgay, Serkan (Adanaspor) - MANİSA