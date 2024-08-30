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Manisa FK ve Adanaspor Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında Adanaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Turgay'ın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serkan'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

30. dakikada Manisa FK'nın sağ kanattan kazandığı kornerde ön direğe hareketlenen Okyere, Ciss'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

32. dakikada beyaz noktanın başına geçen Oğuz'un şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

56. dakikada Oğuz'un ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak Jankat'ta kaldı.

71. dakikada Fofana'nın sol kanattan ceza sahası ortasında Diakite'nin gelişine vuruşunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Serdar Soydan, Barış Çiçeksoylu

Manisa FK: Alperen, Awuku, Fofana, Oğuz, Fernandez (Osuji dk. 70), Okyere, Enes (Diallo dk. 45), Cissokho, Kaan, Oktay, Bartu

Yedekler: Eren, Kerem, Umut, Birkan, Ayberk, Kadir, Efe, Mustafa

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Adanaspor: Jankat, Fofana, Hıdır, Dabo, Serkan, Metehan Altunbaş (Alp Efe dk. 82), Ciss, Fatih, Harun (Diakite dk. 60), Ferhat (Mehmet dk. 90), Turgay

Yedekler: Emin, Devran, Doğukan, Yepie, Cem, Metehan Mustafa Mollaoğlu, Emir

Teknik Direktör: Francois Ciccolini

Sarı kartlar: Bartu, Kaan (Manisa FK), Ciss, Turgay, Serkan (Adanaspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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