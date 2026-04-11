Manisa FK, Van Spor FK deplasmanında galibiyet arayacak

TRENDYOL 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet aldıktan sonra evinde Play-Off hattındaki Pendikspor'u 2-0 yenerek moral bulan ve ilk 7 iddiasını koruyan Manisa Futbol Kulübü, yarın Van Spor FK'nın misafiri olacak. Van Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 35'inci hafta mücadelesinde Melih Aldemir düdük çalacak. Ligde 46'şar puan toplayan iki takımdan Van temsilcisi 10'uncu sırada, Manisa ekibi ise 11'inci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında rakibini evinde 2-1 mağlup eden Manisa FK, deplasmanda da kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

