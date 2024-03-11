Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Alpaslan Şen, Azad İlhan, Hasan Erdoğan
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Sinan Osmanoğlu, Bartu Göçmen, Alberk Koç, Burak Altıparmak (Dk. 90+2 Bekir Karadeniz), Dokanovic, Topalli, Rroca (Dk. 78 Oğuz Gürbulak), Ofkir (Dk. 90+2 Doğukan Emeksiz), John Mary (Dk. 62 Diallo)
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Saponjic), Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 87 Tiago Çukur), İlhami Siraçhan Nas (Dk. 46 Atalay Babacan), Muhammed Mert (Dk. 69 Emre Demir ), Emrecan Bulut, Onur Ayık (Dk.69 Melih Okutan)
Goller: Dk. 12 Sinan Osmanoğlu, Dk. 22 Topalli, Dk. 85 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 74 Saponjic, Dk. 80 Emre Demir (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 1 İlhami Siraçhan Nas, Dk. 66 Muhammed Mert, Dk. 77 Cavare, Dk. 90+5 Abdulsamed Damlu (Ümraniyespor) Dk. 31 Ofkir, Dk. 77 Rroca (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.