Manisa FK, Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Ederek Ligde Kaldı

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor)

Hakemler: Yusuf Dursun, Kürşathan Akın, Mehmet Sıraç Akpınar

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Furkan Apaydın (Dk. 84 Ali Turap Bülbül), Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan, Bardhi (Dk. 84 Yusuf Sertkaya), Emre Kaplan, Soukou (Dk. 67 Serkan Göksu), Benny, Poyraz Efe Yıldırım

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem, Kadir Kaan Yurdakul, Toure (Dk. 72 Ramirez), Oğuz Gürbulak, Muhammed Kiprit (Dk. 56 Diallo), Fofana, Minchev (Dk. 86 Ensar Akgün)

Gol: Dk. 74 Ramirez ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 77 Serkan Göksu (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 90+2 Diallo ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Central Hospital Ümraniyespor'a konuk olan Manisa FK, rakibini 1-0 mağlup etti.

Ümraniyespor 53 puanla ligi 11. sırada tamamladı. Manisa FK ise sezonu 48 puanla 15. basamakta kalarak ligde kalmayı başardı.