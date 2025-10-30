Haberler

Manisa FK Türkiye Kupası'na Veda Etti

Manisa FK Türkiye Kupası'na Veda Etti
Güncelleme:
Son dört maçını kazanamayan Manisa Futbol Kulübü, Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Muğlaspor'a 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Teknik direktör Taner Taşkın, lig odaklı olduklarını belirtti.

1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayan ve düşme hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nün yüzü Türkiye Kupası'nda gülmedi. Organizasyonun 3'üncü Turu'nda evinde 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor'la tamamen yerli ve genç oyunculardan kurulu kadroyla karşı karşıya gelen Manisa FK sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Teknik direktör Taner Taşkın, kupa maçında genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Artık tüm motivasyonumuzu lige vereceğiz. Kupada devam etmek isterdik ama olmadı. Son 10 dakikaya girilirken penaltı kaçırdık. Bu hafta sonu ligde evimizde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oynayacağız. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanıp bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

