Manisa FK Teknik Direktörü Taşkın: Bireysel Hatalar Galibiyeti Kaçırttı

Manisa FK'nın teknik direktörü Taner Taşkın, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası bireysel hatalar nedeniyle galibiyeti kaçırdıklarını belirtti. Takımın gelişim sürecine odaklandıklarını ifade eden Taşkın, gelecek haftalar için umutlu olduğunu vurguladı.

Trenyol 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen bireysel hata sonucu galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bugün sahada derli toplu, planlı bir oyun vardı. Galip gelebileceğimiz bir maçta yine bireysel hata nedeniyle puan kaybettik." dedi.

Rakibe net pozisyon vermediklerini vurgulayan Taşkın, "Erzurumspor güçlü bir ekip ama biz onları iyi savunduk. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ancak bireysel hataların önüne geçmek zor, dünyanın hiçbir yerinde bunun çözümü yok." diye konuştu.

Takımın gelişim sürecinde olduğunu belirten Taşkın, "Manisa FK olarak iyi bir takımız. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın da katkısıyla daha iyi sonuçlar alacağız. Sabırla çalışıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK cephesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise galibiyet hedefiyle sahaya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mağlup duruma düştük ama oyuncularım geri dönmeyi bildi. Bu takım mağlup olsa da reaksiyon verebiliyor. Beraberlik sayımız biraz fazla ama bu da bizim için öğretici bir süreç. Bahaneye sığınmadan daha çok çalışmamız gerekiyor, 4 haftadır kazanamıyoruz, kaybetmiyoruz da... Bizi yalnız bırakmayan taraftarımız da galibiyet istiyor, biz de bunun için çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta Ümraniyespor maçında bu özleme son vermek istiyoruz, Bu grup, bu süreci atlatacak. Mental olarak güçlü kalacaklar ve istedikleri galibiyet serisine ulaşacaklar. Uzun bir maraton var, mayıs ayında nerede olacağımızı görmek en doğrusu olacaktır."

