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Manisa FK Teknik Direktörü El Maestro, Keçiörengücü maçının skorunu adil bulmadı

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Manisa FK Teknik Direktörü El Maestro, Keçiörengücü maçının skorunu adil bulmadı
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Manisa FK Teknik Direktörü El Maestro, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından şanssız olduklarını ve skorun adil olmadığını söyledi. El Maestro, oyunla en azından puan veya puanlar almaları gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, "Şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Nestor El Maestro, "Bugün Bugün benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum benim açımdan bakacak olursak şanssız olduğumuzu düşünüyorum ve maçın skorunun da adil olmadığını düşünüyorum. Bugün oynadığımız oyunla en azından puan veya puanlar almamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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