Manisa FK, milli aranın ardından yarın lider Kayserispor'a deplasmanda konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TRENDYOL 1'inci Lig'de 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp 9 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, 3 haftalık milli aranın ardından yarın haftaya 19 puan ve averajla lider giren Metro Holding Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Son olarak evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilen Manisa FK, son 6 maçını kazanamadı.

İlk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlılar ardından düşüşe geçti. Geçen sezon Süper Lig'den küme düşen Kayserispor ise 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alarak iyi bir performans ortaya koydu. Manisa FK'nın teknik patronu Ahmet Pektaş uzun bir aranın ardından zorlu bir deplasmanla lige başlayacaklarını belirterek maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı