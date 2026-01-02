Haberler

Manisa FK'da Samet Karabatak'ın sözleşmesi feshedildi

Güncelleme:
1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası sonra eren kaleci Samet Karabatak ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Samet, daha önce gözaltına alınan Kadir Kaan Yurdakul ile birlikte soruşturmada yer almıştı.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kalecisi Samet Karabatak'la yollarını ayırdı. Bahis soruşturması kapsamında aldığı 45 gün hak mahrumiyeti cezası sona eren ve hakkında adli kontrol tedbiri uygulan 24 yaşındaki file bekçisi ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Manisa FK daha önce de bahis soruşturması sonrası tutuklanan Kadir Kaan Yurdakul'un yanı sıra Bartu Göçmen ve Fırat İnal'ın sözleşmelerini feshetmişti. Samet de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Kadir Kaan'la birlikte gözaltına alınarak ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Samet Karabatak bu sezon siyah-beyazlılarda 4 lig ve 1 kez Türkiye Kupası maçında görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
