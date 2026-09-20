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Manisa FK, İstanbulspor'a 90+4'te Mustafa'nın golüyle 1-0 yenildi

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Manisa FK, İstanbulspor'a 90+4'te Mustafa'nın golüyle 1-0 yenildi
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, sahasında İstanbulspor'a 1-0 yenildi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta İstanbulspor'a galibiyeti 90+4'te Mustafa'nın golü getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kadir, topu ceza sahasının sağ iç kısımda hareketlenen Benrahou'ya çıkardı. Benrahou'nun şutunda savunmadan seken topu kaleci Alp, kornere çeldi.

24. dakikada İstanbulspor atağında sağ kanattan topu getiren Fall, ceza sahası içerisindeki arkadaşı Yusuf'a topu çıkardı. Altıpas içerisinde topla buluşan Yusuf'un vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisinin önünde savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

56. dakikada sağ kanatta Kadir'in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Sylla'nın müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

70. dakikada Manisa FK atağında sol kanatta topla buluşan Yusuf'un pasıyla ceza sahası içerisinde Benrahou'nun sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak auta çıktı.

82. dakikada Benrahou'nun ara pasıyla ceza sahası içerisinde topa sahip olan Sylla'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

90+4. dakikada İstanbulspor atağında sol kanatta rakibinden sıyrılan Cham'ın yerden ortaladığı topa altıpas önünde Mustafa'nın düzgün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Haydar Avcı

Manisa FK: Vedat, Yusuf (Lemina dk. 90), Herelle, Ada (Yasin dk. 86), Kadir, Atakan, Toure, Benrahou Anziani, Vargas (Osman Kahraman dk. 63), Sylla

Yedekler: Yüksel Egemen, Yunus Emre Köse, Osman Kaynak, Fırat, Kerem, Yunus Emre Dursun, Ahmet

Teknik Direktör: Selman Coşkun

İstanbulspor: Alp, Ologo, Duran, Emrecan, Deniz (Cham dk. 66), Mendy, Dijlan (Kubilay dk. 73), Berk Ali (Vefa dk. 73), Iliev (Ömer Faruk dk. 66), Yusuf, Fall (Mustafa dk. 73)

Yedekler: İsa Doğan, İsa Dayaklı, Njie Enver Azmi, Ali

Teknik Direktör: Pirali Ali

Gol: Mustafa (dk. 90+4) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Deniz, Mendy, Mustafa (İstanbulspor), Vedat, Yasin, Toure (Manisa FK)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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