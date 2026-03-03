Manisa FK, Çorum FK'ya mağlup oldu

TRENDYOL 1'inci Lig'de son iki maçını kazanıp play-off hattının kapısına dayanan Manisa Futbol Kulübü evinde önemli rakiplerinden Çorum FK'ya 1-0 yenilerek avantaj kaybetti. Maçın 17'nci dakikasında Mame Thiam'ın penaltı golüyle mağlup olan siyah-beyazlılar, 40 puanda kalarak 8'inci sıradan 10'uncu basamağa geriledi. Manisa FK iç sahada ise 7 maç sonra mağlup oldu. Son olarak sezonun ilk devresinde Amed Sportif'e 19 Mayıs Stadı'nda 3-0 kaybeden Ege temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Manisa FK Teknik Direktörü Ahmet Pektaş, hakem eleştirisinde bulundu. Rakibe çok tolerans tanındığını dile getiren Pektaş, "Karşılaşmaya çok iyi hazırlanmıştık. Çalıştığımız her senaryo da gerçekleşti. Sadece bir senaryoya çalışamadık, hakem senaryosuna. Topun oyunda kaldığı sürenin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle golden sonra çok tolerans tanıdı rakibe. Yapacak bir şey yok. Biz her zaman sahanın içinde kalmak zorundayız. Şanssız bir penaltı pozisyonuyla mağlup olduk. Futbolda bunlar var. Bir an önce toparlanıp hemen önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Oyuncularımı kutluyorum ve onlara çok güveniyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı