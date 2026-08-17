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Manisa FK'nın Yıldızı Julien Anziani Fırtına Gibi Esti!

Manisa FK'nın Yıldızı Julien Anziani Fırtına Gibi Esti!
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1'inci Lig'de ilk iki haftada hem Boluspor'u deplasmanda 2-1 hem de Vanspor'u evinde 4-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, 6 puanla averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Takımın 10 numarası Julien Anziani, bu iki maçta toplam 3 gol atarak sezona etkili bir başlangıç yaptı ve siyah-beyazlıların en önemli kozlarından biri haline geldi. Manisa FK, bu hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

1'inci Lig'de ilk iki haftada Boluspor'u deplasmanda 2-1, Vanspor'u ise sahasında 4-1 mağlup ederek 6 puanla averajla liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü'nün 10 numarası Julien Anziani, sezona fırtına gibi başladı. Geçen sezonun ilk yarısında Sarıyer forması giyip ikinci devrede ise Fransa Lig 2 ekibi Pau'da oynayan 27 yaşındaki Fransız oyuncunun Manisa FK macerası etkili başladı.

Julien Anziani, Boluspor maçında 1 kez fileleri sarsarken, Vanspor müsabakasında ise 2 gol birden atıp yıldızlaştı. Hücumda gösterdiği performansla şimdiden beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, Manisa FK'nın kısa sürede en önemli kozlarından biri oldu. Ligde 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, bu hafta deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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