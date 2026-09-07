Manisa FK - Bursaspor: 1-2

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Kemal Mavi, Egemen Savran

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Yusuf (Dk. 73 Kadir), Herelle, Ada, Yasin, Atakan, Toure, Vargas, Anziani (Dk. 82 Osman Kahraman), Benrahou, Sylla

BURSASPOR: Kerem - Zeki (Dk. 54 Rahmetullah), Alperen, Batuhan, Barış (Dk. 46 Bayramov), Elitim (Dk. 46 Elitim), Eyüp, Lincoln, Halil (Dk. 78 Saranic), Hüseyin (Dk. 67 Baran), Iheanacho

GOLLER: Dk. 20 Sylla (Manisa FK), Dk. 27 ve Dk. 90+2 Iheanacho ( Bursaspor )

SARI KARTLAR: Herelle, Benrahou, Atakan, Vedat (Manisa FK), Bayramov, Alperen ( Bursaspor )

1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Bursaspor deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Manisa Futbol Kulübü'nü uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Üst üste 3'üncü toplamda 5'inci galibiyetini alan Bursaspor, 15 puana ulaşıp zirve takibini sürdürdü. Manisa temsilcisi ise 8 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 20'nci dakikada Sylla, konuk takımın gollerini 27'nci ve 90+2'nci dakikalarda Iheanacho attı.

20'nci dakikada Bursaspor'da Zeki'nin geri pasında topu kontrol eden kaleci Kerem, çalım atmaya çalışırken Sylla araya girdi. Topu kapan Sylla ceza sahası içi sol çaprazından dokunuşunu yaparak ağları havalandırdı: 1-0.

27'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Zeki, sol çapraza doğru pasını gönderdi. Ceza alanı dışı sağ çaprazında topla buluşan Iheanacho içe katettikten sonra ceza yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı, yerden giden top kaleci Vedat'ın sağından ağlara gitti: 1-1.

42'nci dakikada savunmadan gönderilen uzun topun ardından Zeki Yavru'nun ıskaladığı topa Vargas, kaleci Kerem ile Zeki arasından ceza sahası ön çizgisi üzerinden sol çaprazdan kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

50'nci dakikada savunma arkasına sarkan Vargas, ceza sahası sağ çaprazından sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, yerden giden top yandan auta çıktı.

90+2'nci dakikada Lincoln'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Saranic sol ayağının dışıyla ortayı yaptı. Kale sahasında kaleci Vedat'tan seken topa çok yakın mesafeden dokunan Iheanacho meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı