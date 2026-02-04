Haberler

Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Manisa FK, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçı öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı ekip, 8 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi çalışmalarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Isınmanın ardından pas çalışmaları yapan Manisa FK, idmanın son bölümünde dar alan oyunları oynadı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

