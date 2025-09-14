Manisa FK, Boluspor'a Deplasmanda 2-0 Yenildi

MİLLİ aranın ardından 1'inci Lig'de Boluspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü büyük üzüntü yaşadı. 5 maç sonunda 2'nci yenilgisini yaşayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Taşkın, Boluspor'un galibiyeti hak ettiğini dile getirdi. Rakiplerinin daha temaslı oynadığını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Boluspor daha temaslı oyun oynadı. Girdiği pozisyonu da değerlendirdi. İkinci devre maçı çevirmek için gerekli hamleleri yapmamıza rağmen yine maalesef girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci devre bir tık daha iyi oynadık diyebilirim. Boluspor galibiyeti hak edecek oyunu oynadı. Kendilerini tebrik ederim. Coşkulu bir oyun ortaya koyabilirdik, bu oyun içime sinmedi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor