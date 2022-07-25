Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiraladı
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.
Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı. Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kör, gelecek sezon Manisa FK'da forma giyecek.
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor