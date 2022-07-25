Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiraladı Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı. Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kör, gelecek sezon Manisa FK'da forma giyecek. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Spor Haberler

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