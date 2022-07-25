Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiraladı

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiraladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı. Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kör, gelecek sezon Manisa FK'da forma giyecek.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title