Manisa FK, Batuhan Kör ile sözleşme imzaladı - Haberler

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Manisa FK, Batuhan Kör ile sözleşme imzaladı

Manisa FK, Batuhan Kör ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'dan kiraladığı genç forvet Batuhan Kör ile sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'dan kiraladığı genç forvet Batuhan Kör ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlenen törende 21 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Batuhan Kör, "Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım. Takımımdaki ağabeylerim ve genç kardeşlerimle birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp yönetim kurulu üyesi Seyit Ali Özmen de Süper Lig hedefi doğrultusunda kadro yapılandırmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Batuhan'ın takımımıza enerji ve güç katacağını düşünüyorum. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Süper Lig yolunda da Manisa Futbol Kulübümüze katkı sunacağına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ahmet Bayram - Spor

Batuhan Kör Trabzonspor Manisa Spor Haberler

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