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Manisa FK, Vargas ile sözleşme yeniledi

Manisa FK, Vargas ile sözleşme yeniledi
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Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 17 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sözleşmesi sona eren Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas ile yineden anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar 22 yaşındaki futbolcu ile satın alma opsiyonu dahil 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Finlandiya'nın SJK Seinajoki takımından gelen genç oyuncu 17 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 1164 dakika süre alan Vargas, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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