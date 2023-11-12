Manisa FK 0-2 Bandırmaspor: Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu

0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manisa FK'da geçen hafta Bodrumspor deplasmanında ceza alan Teknik Direktör Osman Özköylü'nün yerine basın toplantısına katılan Yardımcı Antrenör Uğur Okur, "Bugün Manisa şehrine güzel bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Maça da böyle istekli başladık ama uzun süredir kazanamamanın vermiş olduğu kırılganlık maalesef 31. dakikada yediğimiz golle iyice zirveye çıktı. Ondan sonra tekrar oyunu toparlamaya çalıştık, pozisyonlar da bulduk. Futbol bir skor oyunu. 21 defa rakip ceza sahasına girmiş ve gol atamamış bir takımın antrenörü olmak biraz üzüyor. Kazanamadığımız 8. maç oldu. Oyuncu arkadaşlarımız için de kolay bir süreç değil. Bu tür durumlarda insanlar hata yapmaktan korkarlar, kaybetmekten korkarlar. İşler istediğimiz gibi gitmiyor derler ama pes ettiğimiz zaman kaybederiz. O yüzden mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncu grubu olarak, yönetim ve şehir olarak dik durmamız lazım. Böyle süreçler gerçekten kolay değildir. Bunun için üzerimize düşen her şeyi yapmak zorundayız. Bandırma takımını da tebrik ederim. Bugün sadece savunma yaparak bizim hatalarımızı kollayarak oynayacaklardı. Canımızı sıkan durumlar da bu. Rakiplerimiz bizi oynayarak yense çok fazla üzülmeyeceğiz ama bu şanssız süreç maalesef çok gereksiz ve bireysel hataları da beraberinde getiriyor. Kazanan takımı tebrik ediyoruz. Biz de bu süreçten inşallah başımızı kaldırarak çıkarız" dedi.

Bandırmaspor cephesi

Taktik ve disiplin olarak 90 dakika boyunca oyuncularının elinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Oyuncularım müthiş bir mücadele örneği gösterdi. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermediler. Atmış olduğumuz 2 gol ve kaçırdığımız birçok pozisyon var. Maç çok daha farklı bir skora da gidebilirdi. Bugün buraya kadar gelen muhteşem Bandırmaspor taraftarına armağan ediyoruz bu galibiyeti. Buradan boynu bükük göndermek istemiyorduk. Bunun için 90 dakika boyunca çocuklar her şeylerini ortaya koydular. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Önümüzde 5 maç var. Bu maçlara da kazanma adına sahada olacağız" diye konuştu. - MANİSA