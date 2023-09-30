Haberler ›› Spor ›› Manisa'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 16 Kişiye Para Cezası

Manisa'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 16 Kişiye Para Cezası

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı yasa dışı bahis, siber denetim ve kumar operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 3 bin 250 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 198 iş yeri denetlendi. Yasa dışı kumar oynayan 16 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca 60 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.