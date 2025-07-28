Manisa'da Su Altı Ragbisi Federasyon Kupası Tamamlandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Manisa'da düzenlenen Su Altı Ragbisi Federasyon Kupası ve Milli Takım Seçmeleri, tamamlandı.

Federasyonun açıklamasına göre Manisa GSİM Atatürk Spor Kompleksi Açık Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda kadın ve erkeklerde 21 yaş altı ile elit yaş kategorilerinde mücadeleler yapıldı.

Ege Üniversitesi Spor Kulübü, tüm kategorilerde şampiyon olarak 4 ayrı federasyon kupasının da sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Zorluk derecesi çok yüksek olan bu branşımızda sezonun ilk yarışması olan Federasyon Kupası'na katılan tüm spor kulübü takımlarımıza teşekkür ediyorum. Açık havuzda yüksek hava sıcaklıklarına rağmen heyecan ve adrenalinin eksik olmadığı karşılaşmalar yapıldı. Ekstrem koşullarda ekstrem bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Organizasyondaki tüm görevlilerimize ve ayrıca Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, bakanlık çalışanlarına, yerel yönetimlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.