Manisa'da Oryantiring İl Birinciliği Yarışmaları Gerçekleşti

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Oryantiring A ve B Gençler Kız ve Erkekler İl Birinciliği Yarışmaları, Akhisar ilçesi Gölet mevkiinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Manisa'da 28 okuldan 126 sporcunun il birinciliği için kıyasıya mücadele ettiği müsabakalar sonunda, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Başarılı olan takımlar ve sporcular, Manisa'yı bölge şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Yapılan yarışlar sonunda elde edilen dereceler ve öğrenciler şöyle: "Genç Kızlar Takım A Kategorisi: 1. Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç Kızlar Takım B Kategorisi: 1. Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi, Genç Erkekler Takım A Kategorisi: 1. Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi, Genç Erkekler Takım B Kategorisi: 1. Demirci Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi, Ferdi Genç Kızlar A Kategorisi: 1. Yaren Yazıcı (Soma Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2. Sena Eraydın (Demirci İmam Hatip Anadolu Lisesi), 3. Melike Korkmaz (Demirci Anadolu Lisesi). B Kategorisi: 1. Özge Taş (Demirci İmam Hatip Anadolu Lisesi), 3. Mine Çakır (Soma Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 4. Rukiye Kıvrak (Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). Genç Erkekler A Kategorisi: 1. Ahmet Dümenli (Soma Linyit Anadolu Lisesi), 2. Hamza Güngör (Demirci İmam Hatip Anadolu Lisesi) 3. Yiğit Berk Kurular (Özel İzmir Türk Koleji Anadolu Lisesi), 4. Yusuf Küyük (Soma Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi). B Kategorisi: 1. Emre Özkara (Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu), 2. Kayra Mahir Temel (Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi)" - MANİSA